Главком ВСУ обсудил ход контрнаступления с главой Генштаба ВС Словакии

«Провели конструктивную встречу, поработали на одном из пунктов управления. Ознакомил коллегу с обстановкой на фронте, ходом наших оборонительных и наступательных операций, рассказал о действиях противника», — сообщил главком.

Залужный и глава Генштаба поговорили о потребности солдат ВСУ в вооружении, боеприпасах, средствах противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, они обсудило вопрос обучения украинских пилотов на истребителях F-16.