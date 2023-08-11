Германия отложила принятие решения о поставке ракет Taurus Украине

Берлин отложил принятие решения о возможной поставке ракет дальнего действия Taurus. Об этом республики Германии (ФРГ).

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«В настоящее время решение не готовится», — заявил собеседник газеты, добавив, что на немецкое правительство в этом вопросе «оказывается давление» со стороны депутатов бундестага.

«Таурусов у нас достаточно. Хорошая деталь сразу готова к использованию. Украине они нужны срочно», — приводит BILD слова главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. В ходе парламентских дебатов депутат указала, что долгие распри в канцелярии по поводу отправки дальнобойных ракет «напоминают ей историю с танками».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что Берлин ведет переговоры с компанией-производителем ракетных систем MBDA о передаче Украине крылатых ракет Taurus.