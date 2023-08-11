ОАК и Glory Air создадут СП по производству беспилотников
«Объединённая авиастроительная корпорация» создаст совместное предприятие с компанией Glory Air по разработке и выпуску беспилотников.
«Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех) приняла решение создать совместное предприятие с компанией Glory Air по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения», — говорится в сообщении компании.
Сторонами был определён формат совместной работы, согласована перспективная продуктовая линейка.
Президент России Владимир Путин ранее отметил эффективность беспилотников «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ.
Производство этих БПЛА нужно увеличить, подчеркнул он.