ОАК и Glory Air создадут СП по производству беспилотников

«Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех) приняла решение создать совместное предприятие с компанией Glory Air по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения», — говорится в сообщении компании.