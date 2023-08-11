Самоходка "Лотос" прошла цикл испытаний

Концерн "Калашников" представит на форуме "Армия-2023" перспективное самоходное оружие для ВДВ "Лотос", прошедшее более 130 базовых и специальных испытаний.

Это были климатические и стрельбовые тесты, оценка защиты и эргономики, проверки на работу в режиме "огневой налет" и масса других.

Предварительные испытания показали, что "Лотос" в 1,5 раза превосходит САО "Нона-СМ" по дальности стрельбы, возимому боезапасу и могуществу осколочно-фугасного снаряда, рассказали в пресс-службе концерна.