Вооруженные силы (ВС) РФ отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в районе Успеновки и Работино. Об этом сообщает Минобороны РФ в новом брифинге.

Еще две атаки штурмовых отрядов ВСУ были успешно отражены в районах Новоегоровки и Кременной в ЛНР. Также была сорвана попытка украинских войск провести разведку боев районе Старомайорского в ДНР. В районе Новоселовского, Синьковки и урочища Маньковка отражены четыре атаки и контратаки.

На донецком направлении ВС РФ успешно отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, в том числе возле Белогоровки и Старомихайловки. В районе Никольского и Урожайного в ДНР отражены три атаки.

Одновременно с этим группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение в районе населенных пунктов Ольшаны и Першотравневое. В районе города Запорожье ВС РФ удалось поразить пункт временной дислокации иностранных наемников. В Харьковской, Запорожской областях и ДНР уничтожены четыре украинских склада боеприпасов.