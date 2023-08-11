ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

«На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Работино Запорожской области», — говорится в сводке военного ведомства.