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ВС России отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении в районе Успеновки и Работино

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении в районе населённых пунктов Успеновка и Работино, сообщает Минобороны России.

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
© РИА Новости

«На запорожском направлении активными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Работино Запорожской области», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что на данном направлении украинская армия потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-30.

Ранее российская армия пресекла атаку 46-й аэромобильной бригады украинских войск в Запорожской области.