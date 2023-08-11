Балицкий: армия РФ может не экономить снаряды в зоне спецоперации

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская армия на Запорожском направлении на данный момент снабжается лучше, чем полгода назад. Об этом он сообщил в эфире «Россия-24».

«Вооруженные силы сейчас снабжаются гораздо лучше, и практически все, что необходимо, все есть. По крайней мере, БК (боекомплекты — прим. ТАСС) мы не экономим так, как экономили еще полгода назад», — сказал Балицкий.

Он также добавил, что военные снабжены снарядами калибра 152 миллиметра.

Ранее Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорвать российскую оборону в районе сел Работино и Новоданиловка в Запорожской области. Согласно заявлению, украинские войска намеревались на танках преодолеть фортификационные сооружения и добраться до населенных пунктов. Однако в ходе операции они лишились части боевой техники, после чего было принято решение отступить с оставшимися двумя машинами.