В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ

В Великобритании подготовили тысячу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к высадке морского десанта. Об этом сообщило министерство обороны Королевства.

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Подготовка велась шесть месяцев и включала в себя элементы тактики ближнего боя. Обучение вели инструкторы из Королевской морской пехоты и армии Великобритании. Они учили высаживаться на берег из надувных лодок, пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW, переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger и разведывательными средствами.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал, что эта программа поможет Украине «создать свои собственные морские силы и расширить свои возможности для действий в морской среде».