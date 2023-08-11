СМИ: британские танки Challenger 2 пропали на Украине

На Украине пропали танки Challenger 2, которые Лондон передал Киеву в этом году. Об этом в статье для Daily Express рассказал британский подполковник Стюарт Кроуфорд.

В публикации военный ссылается на сообщение британского журналиста Джонатана Била. В разговоре с украинскими генералами он узнал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, где сейчас находятся Challenger.

«Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом», — подчеркнул Кроуфорд.

Подполковник предположил, что танки могли закрепить за украинскими формированиями, которые пока не были задействованы в боях. Кроме того, поставленные Challenger все еще могут проходить техническое обеспечение.