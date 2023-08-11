СМИ: британские танки Challenger 2 пропали на Украине
На Украине пропали танки Challenger 2, которые Лондон передал Киеву в этом году. Об этом в статье для Daily Express рассказал британский подполковник Стюарт Кроуфорд.
В публикации военный ссылается на сообщение британского журналиста Джонатана Била. В разговоре с украинскими генералами он узнал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, где сейчас находятся Challenger.
«Они вполне могли быть, конечно, и ухитрились остаться невредимыми до сих пор, но я сомневаюсь в этом», — подчеркнул Кроуфорд.
Подполковник предположил, что танки могли закрепить за украинскими формированиями, которые пока не были задействованы в боях. Кроме того, поставленные Challenger все еще могут проходить техническое обеспечение.
В июле издание InfoBRICS сообщало, что Лондон предъявил требования к обслуживанию Challenger 2, которые делают практически невозможным их использование. Позднее газета The Times заявила, что переданные танки изначально должны были быть утилизированы. Еще за несколько лет до конфликта власти страны избавились примерно от 40 единиц бронетехники в рамках сокращения расходов на оборонную сферу.