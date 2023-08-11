Северный флот начал учения в Арктической зоне

Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Об этом в пятницу, 11 августа, Министерстве обороны России.

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«Под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории Северного морского пути», — сказано в сообщении.

Учения будут длиться несколько дней. За это время будут отработаны вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки и передислокации части подразделений береговых войск. Бойцы изучат возможные районы и условия применения сил флота в Арктической морской зоне, проведут спецоперации по изоляции районов действий, научатся блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы.

Такие учения проводятся ежегодно в рамках подготовки органов военного управления сил и войск Северного флота. В тренировке примут участие восемь тысяч военных, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, пять летательных аппаратов и до 50 единиц боевой и специальной техники.