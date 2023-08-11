Спецоперация на Украине 11 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 августа 2023 года.

В США заявили об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

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Вооруженные силы Украины несут огромные потери в ходе контрнаступления. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner, передает Lenta.ru.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что безвозвратные потери Киева превосходят потери Москвы в десять раз. Риттер считает, что на некоторых направлениях этот показатель даже выше.

«Украина взялась за невыполнимую миссию», — считает он.

Бывший разведчик США добавил, что украинские военнослужащие пытаются прорвать линию обороны ВС РФ, однако пока их попытки безуспешны. Их главная проблема — отсутствие навыков и необходимого военного опыта.

Бойцы «Османа» поразили группу ВСУ огнем из миномета

Бойцы армейского спецназа «Осман» поразили группу украинских солдат на ореховском направлении в Запорожской области огнем из миномета. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованном вместе со статьей видео, снятом при помощи дрона, группа украинской пехоты движется по лесополосе. Затем рядом с ними взрывается мина. После поражения группы к ней прибыл пикап для эвакуации и скрылся между деревьев.

Затем разорвался еще один снаряд, и автомобиль уехал. На следующих кадрах видно, как оставшиеся военные украинской группы несли на полевых носилках раненого сослуживца.

Спасательная группа ВСУ бросила бойцов на Запорожском направлении

Эвакуационная группа Вооруженных сил Украины на запорожском направлении не оказала помощь тяжело раненым товарищам, которые не смогли самостоятельно подойти к бронемашине. Об этом рассказал заместитель командира бригады «Царские волки» с позывным «Охота», предоставив РИА Новости видео событий.

На опубликованных кадрах видно, как отряд украинских солдат попал под минометный огонь российского добровольческого батальона «БАРС-1». Действие происходило в Запорожской области в июле этого года.