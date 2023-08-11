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ВС России поразили район подготовки иностранных наёмников в ЛНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военнослужащие при помощи расчёта РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наёмников в ЛНР.

ВС России поразили район подготовки иностранных наёмников в ЛНР
© РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Расчёт РСЗО «Торнадо-С» поразил район подготовки иностранных наёмников на полигоне в Николаевке», — говорится в сообщении.

Ранее российские мотострелки штурмом взяли важный опорник ВСУ у Марьинки.

Кроме того, Минобороны России сообщило об улучшении позиций российских войск на Купянском направлении.

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