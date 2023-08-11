В России создают беспилотный бронеавтомобиль

В России разрабатывают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп, рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины АО «Ремдизель». Другой новинкой предприятия станет бронеавтомобиль для сил спецназначения.

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В этом году на нашем стенде на «Армии» будут премьеры — бронеавтомобиль «Титан» для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием «Зубило», — цитирует агентство пресс-службу.

«Зубило» будет также способно подвозить боеприпасы, транспортировать грузы и раненых. Автомобиль станет местом зарядки радиостанций и квадрокоптеров. Защищенный «Титан» создают для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.

АО «Ремдизель» с 1978 года работает в Набережных Челнах (Татарстан). Форум «Армия» пройдет в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны.