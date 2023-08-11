Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Опорный пункт Вооруженных сил Украины у Марьинки в ДНР был взят бойцами 5-й отдельной мотострелковой бригады армии России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рассказ добровольца с позывным «Шахтер» и соответствующие видеокадры.

«Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки», — проинформировал военнослужащий, добавив, что российские бойцы по итогам штурма закрепились на стратегически важной точке.

РИА Новости опубликовало кадры артиллерийской подготовки, которая предшествовала штурму опорного пункта. На них видно, как по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты наносятся массированные удары.

«Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти», — указал доброволец с позывным «Шахтер».