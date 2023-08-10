Бывший разведчик США рассказал об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении
Украинские механизированные бригады несут огромные потери в ходе активных наступательных действий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в YouTube-канала Stephen Gardner.
Российский президент Владимир Путин привел данные, что безвозвратные потери Киева в десять раз превосходят потери Москвы, напомнил Риттер. Он добавил, что на некоторых направлениях они значительно выше.
По его мнению, власти Украины, решившись на противостояние с Россией, «взялись за невыполнимую миссию».
Риттер пояснил, что ВСУ на протяжении двух месяцев пытаются прорвать линию обороны ВС РФ, но это им не удается в силу того, что у них отсутствует военный опыт и нет необходимых навыков.
Многие из тех, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, прошли лишь трехнедельную базовую подготовку, отметил разведчик.