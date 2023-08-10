На военной базе США в Сирии прогремели взрывы

Взрывы прогремели на контролируемой военнослужащими США базе в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную дирекцию радио и телевидения республики.

По данным агентства, речь идет о базе в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке.

Согласно информации «РИА Новости», взрывы прозвучали в используемых ВС США в качестве базы домах на территории нефтяного месторождения Эль-Джабса.

По словам очевидцев, место инцидента охвачено пламенем.