Байден запросил $13 млрд у Конгресса США для военной помощи Украине

Кроме того, Байден попросил ещё 8,5 миллиардов долларов на помощь Украине и другим странам в вопросе развития экономики и безопасности. Всего американский президент запросил 40 миллиардов долларов дополнительного финансирования. В эту сумму также входит 12 миллиардов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США, а также 4 миллиарда для обеспечения охраны границ.