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Байден запросил $13 млрд у Конгресса США для военной помощи Украине

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 13 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Байден запросил $13 млрд у Конгресса США для военной помощи Украине
© globallookpress.com

Кроме того, Байден попросил ещё 8,5 миллиардов долларов на помощь Украине и другим странам в вопросе развития экономики и безопасности. Всего американский президент запросил 40 миллиардов долларов дополнительного финансирования. В эту сумму также входит 12 миллиардов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США, а также 4 миллиарда для обеспечения охраны границ.

Ранее стало известно, что в США нарастили производство поставляемых Украине снарядов.

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