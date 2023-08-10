США нарастили производство поставляемых Украине снарядов

«Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч», – рассказал Райдер.

При этом представитель Пентагона добавил, что в 2024 году Вашингтон планирует поднять этот показатель до 80 тысяч боеприпасов в месяц. Он также рассказал, что с начала СВО США передали Украине более двух миллионов артиллерийских снарядов западного образца.