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США нарастили производство поставляемых Украине снарядов

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США увеличили производство 155-миллиметровых снарядов, которые поставляются Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

США нарастили производство поставляемых Украине снарядов
© globallookpress.com

По его словам, теперь в США выпускают 24 тысячи таких снарядов ежемесячно.

«Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч», – рассказал Райдер.

При этом представитель Пентагона добавил, что в 2024 году Вашингтон планирует поднять этот показатель до 80 тысяч боеприпасов в месяц. Он также рассказал, что с начала СВО США передали Украине более двух миллионов артиллерийских снарядов западного образца.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запросит у конгресса страны еще десять миллиардов долларов на помощь Украине.

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