В Пентагоне прокомментировали применение кассетных боеприпасов ВСУ

В Вашингтоне принято считать, что Киев меняет кассетные боеприпасы «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

Представителя Минобороны попросили прокомментировать применение кассетных боеприпасов украинской стороной.

«У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом», — указал Райдер.

По его словам, США будут и дальше работать над передачей Вооруженным силам Украины (ВСУ) всех необходимых вооружений.