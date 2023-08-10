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В Пентагоне прокомментировали применение кассетных боеприпасов ВСУ

В Вашингтоне принято считать, что Киев меняет кассетные боеприпасы «надлежащим образом» и в соответствии с договоренностями, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

В Пентагоне прокомментировали применение кассетных боеприпасов ВСУ
© globallookpress.com

Представителя Минобороны попросили прокомментировать применение кассетных боеприпасов украинской стороной.

«У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом», — указал Райдер.

По его словам, США будут и дальше работать над передачей Вооруженным силам Украины (ВСУ) всех необходимых вооружений.

В июле американская газета The Washington Post сообщила о начале использования Украиной кассетных боеприпасов. Один из украинских чиновников заявил, что боеприпасы применяют по российским траншеям, которые не дают украинской армии продвинуться вглубь территории.

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