Зеленский захотел заменить главу Минобороны Украины
Действующий министр обороны Украины Алексей Резников может лишиться должности. Это связано с тем, что президент страны Владимир Зеленский ищет ему замену. Об этом сообщается в материале «Украинской правды» (УП).
По данным издания, уже состоялись переговоры с потенциальными кандидатами на пост — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
Собеседники издания отметили, что Резников, вероятно, может стать послом Украины в Великобритании вместо Вадима Пристайко, которого Зеленский уволил в июле.
В апреле Алексей Резников признался, что желает уйти в отставку сразу после завершения российской специальной военной операции (СВО). По его словам, в день окончания спецоперации он сможет наконец подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор. Резников также рассказал, что его жена плакала, когда его назначили на должность главы Минобороны.