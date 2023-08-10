Зеленский захотел заменить главу Минобороны Украины

Действующий министр обороны Украины Алексей Резников может лишиться должности. Это связано с тем, что президент страны Владимир Зеленский ищет ему замену. Об этом сообщается в материале «Украинской правды» (УП).

По данным издания, уже состоялись переговоры с потенциальными кандидатами на пост — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

Собеседники издания отметили, что Резников, вероятно, может стать послом Украины в Великобритании вместо Вадима Пристайко, которого Зеленский уволил в июле.