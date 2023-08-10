В Совфеде заявили о подготовке НАТО к «открытию второго фронта»

Повышение активности военного блока НАТО вблизи границ Союзного государства связано с крахом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила Совфеда Ольга Ковитиди.

«Для сохранения "лица" НАТО готовится к открытию второго фронта и активизации на западном направлении», — сказала она, подчеркнув, что это отметает последние сомнения в милитаристских намерениях альянса.

Об агрессивных планах НАТО свидетельствует, в частности, готовность недавно присоединившейся к блоку Финляндии разместить войска альянса на своей территории, отметила Ковитиди. «

НАТО готовится к войне, все это создает серьезные риски союзной безопасности, которые надо предвидеть, для того, чтобы в последующем нейтрализовать», — заключила сенатор.