Взрывы прогремели в Запорожье

В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Других подробностей произошедшего пока не приводится. При этом в 19:17 на подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу.