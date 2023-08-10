Взрывы прогремели в Запорожье
В находящемся под контролем Киева городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Других подробностей произошедшего пока не приводится. При этом в 19:17 на подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу.
Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории страны воздушная тревога звучит каждый день.
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