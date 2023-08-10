СМИ: Украина отчиталась перед США о полученных кассетных боеприпасах

США получили от Украины первый отчёт о применении поставленных американской стороной кассетных боеприпасов.

«США получили отчёт от Украины о применении ими (боеприпасов типа) DPICM», — заявил РИА Новости американский чиновник.

Он не стал сообщать о деталях, содержащихся в документе, и предложил спросить об этом украинцев.