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РИА Новости: Украина отчиталась перед США о полученных кассетных боеприпасах

США получили от Украины первый отчёт о применении поставленных американской стороной кассетных боеприпасов.

СМИ: Украина отчиталась перед США о полученных кассетных боеприпасах
© RT на русском

«США получили отчёт от Украины о применении ими (боеприпасов типа) DPICM», — заявил РИА Новости американский чиновник.

Он не стал сообщать о деталях, содержащихся в документе, и предложил спросить об этом украинцев.

Несколько дней назад ВСУ обстреляли микрорайон Азотный в Донецке кассетными боеприпасами.

Также ВСУ обстреливали окраины Лисичанска в ЛНР кассетными боеприпасами.

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