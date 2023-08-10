СМИ: Украина отчиталась перед США о полученных кассетных боеприпасах

РИА Новости: Украина отчиталась перед США о полученных кассетных боеприпасах
США получили от Украины первый отчёт о применении поставленных американской стороной кассетных боеприпасов.
«США получили отчёт от Украины о применении ими (боеприпасов типа) DPICM», — заявил РИА Новости американский чиновник.
Он не стал сообщать о деталях, содержащихся в документе, и предложил спросить об этом украинцев.
Несколько дней назад ВСУ обстреляли микрорайон Азотный в Донецке кассетными боеприпасами.
Также ВСУ обстреливали окраины Лисичанска в ЛНР кассетными боеприпасами.