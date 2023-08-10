ECOWAS заявило о приверженности мирному урегулированию в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) заявило о готовности рассмотреть все варианты урегулирования кризиса в Нигере, где в конце июля произошел военный мятеж, приведший к отстранению от власти президента Мохамеда Базума. При этом сообщество привержено мирному пути.