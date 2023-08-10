Германия планирует отправить на Украину крылатые ракеты Taurus
Власти Германии собираются в ближайшее время объявить об отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом сообщает t-online.
Уточняется, что в данный момент Ведомство федерального канцлера ФРГ разрабатывает вопрос о передачи ракет с союзниками. При этом ранее Берлин заявлял, что не будет поставлять Украине Taurus, но источник утверждает, что мнение политического руководства Германии по этому вопросу изменилось.
«Украинская армия в настоящее время в основном атакует пути снабжения и склады боеприпасов. Taurus с его большой дальностью может очень помочь Украине в этих деликатных ударах по российской логистике», – рассказал изданию один из депутатов Германии.
Ранее Германия поставила Украине две стартовые установки для системы Patriot.