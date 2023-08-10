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Германия планирует отправить на Украину крылатые ракеты Taurus

Власти Германии собираются в ближайшее время объявить об отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом сообщает t-online.

Германия планирует отправить на Украину крылатые ракеты Taurus
© commons.wikimedia.org/Philipp Hayer/CC BY-SA 3.0

Уточняется, что в данный момент Ведомство федерального канцлера ФРГ разрабатывает вопрос о передачи ракет с союзниками. При этом ранее Берлин заявлял, что не будет поставлять Украине Taurus, но источник утверждает, что мнение политического руководства Германии по этому вопросу изменилось.

«Украинская армия в настоящее время в основном атакует пути снабжения и склады боеприпасов. Taurus с его большой дальностью может очень помочь Украине в этих деликатных ударах по российской логистике», – рассказал изданию один из депутатов Германии.

Ранее Германия поставила Украине две стартовые установки для системы Patriot.

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