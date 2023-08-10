В Харьковской области сообщили, что силам РФ до Купянска остались считанные километры

"Уже считанные километры, - сказал он, отвечая на вопрос, сколько осталось до Купянска. - Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции и, в зависимости от удобства расположения, формируется и выравнивается линия обороны".