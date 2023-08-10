Индонезия дополнительно заказала 18 истребителей Rafale у Франции

"В рамках подписанного Индонезией в феврале 2022 года контракта на приобретение 42 Rafale сегодня вступил в силу второй транш на 18 Rafale", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что первый опцион на шесть дополнительных истребителей был утвержден в сентябре 2024 года. Речь идет о поставках Rafale последнего поколения с полным обслуживанием. В Dassault также пообещали запустить в Индонезии несколько образовательных программ в сфере авиации.