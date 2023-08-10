$96.08-0.49105.44-0.62

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый 8-часовой полет

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели 8-часовой полет
© РИА Новости

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35 Воздушно-космических сил России", - сообщили в оборонном ведомстве.