Охранникам топливно-энергетических объектов захотели выдать новое оружие

Также, согласно документу, в кабинете министров хотят добавить новые должности в охрану ТЭК: работник дежурной части (им будет полагаться пистолет), работник, обеспечивающий пропускной и внутриобъектовый режимы на внутренних и внешних постах на охраняемом объекте, выполняющий обязанности старшего наряда охраны, у пульта технических средств охраны (они получат пистолет и пистолет пулемет), работник, в том числе выполняющий обязанности по охране объектов, линейной части магистрального трубопровода (им могут выдать по пистолету, пистолету-пулемету и автомату), работник охраны, включенный в состав резервной группы по поиску и задержанию на охраняемом объекте лиц, незаконно проникших на объект, совершивших преступление на объекте, по отражению вооруженного нападения и действиям при чрезвычайных ситуациях (каждому из них будет полагаться по пистолету, пистолету-пулемету и автомату) и работник ведомственной охраны, включенный в состав резервной группы по усилению постов (им выдадут по пистолету, пистолету-пулемету и автомату).