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Охранникам топливно-энергетических объектов России захотели выдать новое оружие

В России охрану топливно-энергетических объектов предложили снабдить новыми видами пистолетов-пулеметов и автоматов Калашникова. Об этом рассказала «Парламентская газета».

Охранникам топливно-энергетических объектов захотели выдать новое оружие
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Отмечается, что такой проект правительственного постановления опубликовали 10 августа на портале проектов нормативных правовых актов. По его данным, сотрудники ведомственной охраны объектов ТЭК смогут получить новые типы и модели боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему: пистолет-пулемет «ПП-2000», автомат АК-103, автомат АК-104 и автомат АК-74М. Получить данные модели охранники смогут временно в Росгвардии.

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Ранее сотрудники могли получить пистолет ПМ, пистолет-пулемет ПП-91 «Кедр», пистолет-пулемет ПП-93, пистолет-пулемет ОЦ-2 «Кипарис», пистолет-пулемет «Бизон-2», автомат АКМ, автомат АКМС.

Также, согласно документу, в кабинете министров хотят добавить новые должности в охрану ТЭК: работник дежурной части (им будет полагаться пистолет), работник, обеспечивающий пропускной и внутриобъектовый режимы на внутренних и внешних постах на охраняемом объекте, выполняющий обязанности старшего наряда охраны, у пульта технических средств охраны (они получат пистолет и пистолет пулемет), работник, в том числе выполняющий обязанности по охране объектов, линейной части магистрального трубопровода (им могут выдать по пистолету, пистолету-пулемету и автомату), работник охраны, включенный в состав резервной группы по поиску и задержанию на охраняемом объекте лиц, незаконно проникших на объект, совершивших преступление на объекте, по отражению вооруженного нападения и действиям при чрезвычайных ситуациях (каждому из них будет полагаться по пистолету, пистолету-пулемету и автомату) и работник ведомственной охраны, включенный в состав резервной группы по усилению постов (им выдадут по пистолету, пистолету-пулемету и автомату).

Ранее стало известно, что у Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил директор ведомства Виктор Золотов. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.

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