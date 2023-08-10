Военкор сообщил о возможном переломе ситуации южнее Бахмута

С мест сообщают, что в боях за Андреевку и Клещеевку, несмотря на крайне интенсивный их характер в последние недели, может наступить перелом. Так, противник оттеснён из южной части Клещеевки и новых попыток атаковать не предпринимает. <...> Не исключено, что в ближайшее время возможны изменения в тактике ВСУ на данном направлении, — написал Пегов.