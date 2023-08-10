Кирби о контрнаступлении ВСУ: время не на стороне Украины

США дали Украине все для контрнаступления, о чем она просила, но продвижение идет медленнее, чем хотелось. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу CNN, передает РИА Новости.

Как заявил Кирби, США выполнили все заявки из «списка покупок» Киева и он получил все, что хотел для наступления. В настоящее время Вашингтон продолжает это делать и намерен продолжать готовить Вооруженные сил Украины для прорыва российский линий обороны, отметил он.

Он считает, что украинцы понимают, что «время не на их стороне», и с началом осени ВСУ будет сложнее маневрировать на местности, применять дроны и системы противовоздушной обороны.

По его словам, пока все движется не так быстро, как хотел бы украинский президент Владимир Зеленский, однако армия Украины добивается «некоторого прогресса».