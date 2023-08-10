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Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за последние две недели пресекли ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты
© Министерство обороны РБ

"Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - отмечается в тексте, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.

По информации министерства, "средствами РЭБ [радиоэлектронной борьбы] пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией".