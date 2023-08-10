Украина проинформировала США о ситуации на фронте
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и представители командования Вооруженных сил республики проинформировали военное руководство США о ситуации на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.
Отмечается, что американскую сторону на переговорах в формате видеоконференции представляли помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли.
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