Стало известно о продвижении ВС России к Купянску

Вооруженным силам (ВС) России до города Купянск в Харьковской области осталось пройти семь километров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населенных пунктов перед Купянском», — говорится в сообщении.

Стало известно, что после продвижения российских сил город и объекты украинской армии вокруг него находится в зоне поражения артиллерии.