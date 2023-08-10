На форуме "Армия" покажут модернизированный Ка-52М

"На статических площадках будут представлены боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52М и Ка-52Э. Боевые машины будут показаны с новым управляемым вооружением, включая легкую многоцелевую управляемую ракету "Изделие 305", - сказали в компании.

Там отметили, что на тех же статических стоянках парка "Патриот" и аэродрома Кубинка будут демонстрироваться комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения, в том числе разведывательно-ударный беспилотник "Орион" с авиационными средствами поражения.