В Ростехе рассказали о поставках истребителей с новыми двигателями

Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этaпа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны России, cообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артяков. Он добавил, что летательный aппарат адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа.

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Сейчас проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем — над этим работают ОДК и ОАК, — сказал Артяков.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российский многофункциональный истребитель Су-57 превосходит все российские самолеты своего класса, поскольку может поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. По его словам, истребитель оснащен самым современным вооружением и представляет из себя целый авиационный комплекс. Генерал предположил, что самолет могут использовать и в военной операции на Украине.