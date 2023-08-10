Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях на Купянском направлении

Российские штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков .

«За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области», - добавил Конашенков.

Всего за сутки неприятель потерял на Купянском направлении более 55 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ М109 «Paladin» и артсистему М777.