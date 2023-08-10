ВМС Украины объявили временные коридоры в Черном море для судов

Военно-морские силы Украины указали на открытие «временных коридоров» для гражданских судов, которые следуют в украинские порты на Черном море или из них. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на заявление военного ведомства, опубликованного на его странице в Facebook (владелец - компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

В сообщении говорится, что новые временные маршруты объявлены по приказу навигационного донесения ВМС ВС Украины №6 от 08.08.2023.

В ВМС сообщили о сохранении военной угрозы и минной опасности на протяжении всех маршрутов.

Подчеркивается, что данные маршруты будут использованы для выхода гражданских судов в украинские порты Черноморск, Одесса и Южный. Пройти их смогут суда, которые официально подтвердят готовность к плаванию в текущих условиях.