ВМС Украины объявили временные коридоры в Черном море для судов

Военно-морские Силы Украины сообщили, что объявлены временные коридоры для гражданских судов, которые идут в украинские порты на Черном море или из них. Об этом говорится в заявлении военного ведомства, опубликованного на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

«Согласно приказу навигационного донесения ВМС ВС Украины № 6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность.

Эти маршруты будут использованы для выхода гражданских судов в украинские порты Черноморск, Одесса и Южный, подчеркнули в украинских ВМС и добавили, что пройти их смогут суда, официально подтверждающие готовность к плаванию в нынешних условиях.