Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией

Польские военные лишились взрывателя ракеты вертолета на границе с Белоруссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Войско польское.

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О том, что на границу с Белоруссией Польша перебазировала значительные силы армии, в том числе боевые вертолеты, сообщил ранее министр обороны Мариуш Блащак.

Отмечается, что на границе с Белоруссией польские войска проводят интенсивные действия с применением специализированной техники, направленные на обеспечение безопасности.

8 августа после того, как боевые вылеты на одном из вертолетов, осуществляющих патрулирование в районе границы, завершились, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет. Также в сообщении говорится, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет опасности.

Вместе с тем, военные просят при обнаружении взрывателя указать место его обнаружения и проинформировать ближайшую воинскую часть или полицию.