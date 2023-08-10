"Калашников" испытал противоосколочное одеяло

"НИИ Стали испытал противоосколочное одеяло "Эгида" гранатами Ф-1 и РГН на полигоне ЦНИИточмаш (входит в "Калашников"). Серийный образец одеяла был проверен на стойкость к подрыву гранат с расстояния 3 и 5 м. Начальная скорость разлета осколков достигает 700 м/с и выше, одеяло достойно показало себя, задержав более 85% попавших в него осколков", - заявили в концерне.