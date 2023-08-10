$96.08-0.49105.44-0.62

Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией

Польские военные потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Польши.

Польские вертолетчики потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией
© Газета.Ru

По информации ведомства, военные потеряли взрыватель во время патрулирования границы на вертолетах.

«При осмотре одного из вертолетов, осуществлявших патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрулирование не проходило над населенными пунктами. Сейчас ведутся поиски взрывателя. Польские военные подчеркивают, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет угрозы. Также они попросили местное население в случае обнаружения взрывателя запомнить место и сообщить в ближайшее отделение полиции или воинскую часть.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что Польша под надуманными предлогами начала новый виток военных приготовлений.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости