Российские военные опробовали бронежилеты «Обереги» в зоне СВО

Российские военные в зоне спецоперации опробовали первую партию новых бронежилетов «Оберег», останавливающих снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм, сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

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По его словам, госкорпорация хотела создать бронежилет, который защищал бы жизни военных, оставаясь легким и удобным, передает РИА «Новости». Вес «Оберега» – около 11,7 кг. Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62х54мм, но и более мощным калибром – 8,6 мм. Керамическая плита выдержала попадание. По словам Артякова, также провели отстрелы американских и китайских «одноклассников», выяснилось, что зарубежные жилеты против такой проверки бессильны.

Он уточнил, что «военнослужащие на передовой уже получили опытную партию наших бронежилетов и остались довольны».

Первый замглавы «Ростеха» добавил, что госкорпорация продолжает совершенствовать «Оберег». В модифицированной версии бронежилет легче еще почти на два кг, при этом защищает бойца так же надежно.