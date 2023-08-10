Пушилин рассказал о состоянии Клещеевки после боев

В результате боев от села Клещеевка Донецкой области «практически ничего не осталось». Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По словам Пушилина, в районе населенного пункта продолжаются тяжелые бои.

«Нельзя сказать, что противник полностью выбит, но противник еле-еле уже удерживается. Здесь наши ребята молодцы, просто герои», — заявил он.

Как утверждает врио главы ДНР, от Клещеевки «уже практически ничего не осталось» — село перерыто от снарядов, как от украинских, так и от российских.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские силы несут большие потери под Клещеевкой. Российские военные, по его словам, постоянно ведут огонь по позициям противника.