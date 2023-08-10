Военкор Сладков: украинская армия ослабла под ударами ВС РФ
Ведутся планомерные атаки по противнику, которые в один момент сокрушат ВСУ.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил Александр Сладков.
«Всё может прекратиться в один момент, даже до границы не надо будет с боем идти. Мы понимаем, что Украина перегружена нашими ударами, нашим напором. Мы же не наступаем в направлении Харькова или Кременной, это нельзя назвать наступлением. Мужики грамотно выполняют свою работу за счёт правильного управления, за счёт системы подготовки войск, которую ввёл Юнус-Бек Евкуров. Машина разрушения противника когда-то добьётся своего. А Украина слабеет, её сломят незаметно для всего общества, но совершенно понятно для военных, которые это организуют с нашей стороны, и обороняющихся с той стороны».
Ранее Александр Сладков заявил о планах ВС РФ контролировать всю территорию Украины. Необходимо разместить отечественные военные базы в Прикарпатье, Закарпатье, Киевской области, сказал военкор.