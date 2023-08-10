В Крыму предупредили о предстоящей утилизации боеприпасов

Власти Республики Крым предупредили жителей о предстоящей утилизации боеприпасов в разных районах республики. Среди них - населенные пункты в Ленинском районе республики, а также город Старый Крым , сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков .

"В населенных пунктах Ленинского района, а также в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым с 12:00 до15:00 мск будет происходить утилизация боеприпасов", - написал он.

В среду власти Республики Крым зарегистрировали случаи массовой информационной атаки по региону со стороны украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). В проукраинских пабликах распространялась информация о взрывах, которые якобы звучали в нескольких районах Крыма. Крючков позже уточнил, что в Старом Крыму проводится утилизация боеприпасов на полигоне, а в Феодосии проходят учения с применением дымовой завесы.