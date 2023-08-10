Пушилин: от Клещеевки «почти ничего не осталось»
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в результате боёв за Клещеевку от населённого пункта «почти ничего не осталось».
«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, да и от высот... там всё перерыто от снарядов: как от наших, так и от противника», — рассказал он.
Пушилин также добавил, что российские бойцы ведут себя в этом районе как герои.
Ранее Пушилин заявил, что украинские военные стали активнее обстреливать ДНР кассетными боеприпасами.