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ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в крымском поселке городского типа Новофедоровка. Об этом издание Baza сообщило в Telegram-канале.

ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму
© Lenta.ru

По информации издания, атака была предпринята около 5 утра в четверг, 10 августа. Силами противовоздушной обороны (ПВО) ее удалось предотвратить.

Сведений о пострадавших не поступало.

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