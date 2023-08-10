ВСУ попытались атаковать аэродром в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать аэродром в крымском поселке городского типа Новофедоровка. Об этом издание Baza сообщило в Telegram-канале.

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По информации издания, атака была предпринята около 5 утра в четверг, 10 августа. Силами противовоздушной обороны (ПВО) ее удалось предотвратить.

Сведений о пострадавших не поступало.