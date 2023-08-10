Балицкий назвал ракеты HIMARS неэффективными

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в Запорожской области сбивает почти все ракеты HIMARS, а из четырех ракет Storm Shadow долетает только одна.

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Он отметил, что изначально HIMARS не могли сбивать, но теперь эти ракеты неэффективны, поскольку с ними научились работать.

«Из 6 или 12 долетали практически все, поражали очень большое количество инфраструктуры, мосты выбивали, депо железнодорожные, военные объекты», — сказал Балицкий.

По его словам, из пакета в шесть ракет долетает одна или ни одной, из пакета в 12 ракет иногда может долететь одна. Врио Запорожской области считает такие показатели «очень высоким результатом» для российской системы ПВО.

«Это честь и хвала», — указал он.

При этом Балицкий подчеркнул, что на новые ракеты Storm Shadow у России пока нет полного иммунитета.

«Наше ПВО, когда разобрали первые захваченные ракеты, которые в любом случае попадают в виде трофеев, сегодня уже отработали методику борьбы с ними», — добавил глава региона.

Он отметил, что в самом начале из четырех запущенных ракет долетали все, сегодня долетает только одна.

«Пока еще тут есть недоработочка, которую мы обязательно устраним», — заверил Балицкий.