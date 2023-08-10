Мобилизация: последние новости на сегодня 10 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 августа 2023, в материале «Рамблера».

В штабе помощи мобилизованным Центрального округа помогли с проведением ремонтных работ

Жена участника СВО попросила о помощи, обратившись в штаб по социальной поддержке семей мобилизованных граждан в Центральном округе, сообщает Омск.рф.

В обращении она отметила, что ей необходима помощь в ремонте дороги возле ее дома.

Администрация Центрального округа и бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» оказали ей помощь в отсыпке щебня на придомовой территории.

Омбудсмен региона помогла участнику СВО защитить права

Специальная военная операция и частичная мобилизация выявили проблемы в сфере защиты прав человека, сообщает ivanovonews.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ивановской области Светлану Шмелеву.

По ее словам, это повлекло обращения и жалобы по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Шмелева привела пример, рассказав, что в июне в ее адрес обратился военнослужащий-контрактник, находящийся в зоне проведения специальной военной операции. По словам мужчины, ему не выплачивают положенное денежное довольствие.

Уполномоченный направила по данному вопросу в Министерство обороны РФ обращение с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации. В поступившем ответе от военного ведомства сказано, что денежное довольствие военнослужащему перечислено.

Экс-разведчик США: ВС РФ перехватили инициативу в зоне СВО

Украинские военные потерпели поражение в ходе контрнаступления, сообщает телеканал «360» со ссылкой на экс-разведчика США Скотта Риттера.

По его словам, российская армия перехватила инициативу в зоне проведения спецоперации. При этом украинцы умирают на поле боя, и изменить уже ничего нельзя. Пытаясь продвинуться вперед, они раз за разом терпят неудачи.